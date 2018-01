İsteyene tecrit bile var, ‘tek tip’e çoktan geçmişler: Yalova’da hapishane konseptli kafe açıldı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Yalova’da hapishane konseptli kafe açıldı.

Rüstempaşa mahallesinde bir ay önce açılan dört katlı kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor.

İsteyen müşteriler kafede mahkum kıyafeti giyerek hücrede fotoğraf çektirebiliyor. Kafeye genelde gençlerin geldiği belirtildi. Kafenin ilk franchising’i de Bursa Görükle’ye verildi. Görükle’de üniversite yerleşkesi var.

İşletme ortağı Canhür Aktuğlu isimlerinin Almanca ‘tutuklu’ anlamına geldiğini aktararak hedeflerinin önce Türkiye’ye ardından da dünyaya açılmak olduğunu ifade etti.

Aktuğlu şunları söyledi: “Henüz bir aydır açık olmamıza rağmen ilk franchising’imizi Bursa’ya verdik. Bu da kısa sürede büyük bir başarıdır. Sanırım buradaki en büyük etken, sosyal medyanın kendiliğinden işliyor olması. Sosyal medya sayesinde inanılmaz büyük kitlelere ulaştık ve müşterilerimizin paylaşımlarında da çok yaratıcı kareler ortaya çıkıyor.”

‘Özgür hissetmelerini sağlamak istiyoruz’

Konsept gereği bir de hücre yaptıklarını dile getiren Aktuğlu, şöyle devam etti: “Burada oluşturduğumuz köşede müşterilerimiz istediği tulumu seçip, giyinip, fotoğraflar çekiliyorlar. Sosyal medyada da bu şekilde paylaşımlarda bulunuyorlar. Böylece burada kahve satın almanın yanında bir duygu, bir hikâye satın almış oluyorlar. Asansörümüz de bir sabıka duvarı şeklinde oluşturuldu. Depomuz yine aynı şekilde bir cezaevi hücresi gibi oluşturuldu. Dekorasyonda da kırılmış camlar kullanıldı. Garsonlarımız da yine mahkûmların giydiği tulum ve tişörtlerle hizmet veriyor. Detaylara kadar her şeyi düşündük ve bunlara daha ilaveler de yapıyoruz. Bir marka yaratmak amacıyla yola çıktık. Bu markamız, özgürlüklerimizin her gün giderek kısıtlandığı, hayallerimizin küçüldüğü, fikirlerimizin zihinlerimize hapsolmak zorunda kaldığı bir dünyada doğdu. Amacımız, cinsiyet ayrımı yapmadan, özgürlük arayan herkes için yeni bir kaçış noktası olmak. İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir alan sağlamak. Bizim için en büyük özgürlük, istediğin an bir fincan kahve eşliğinde sevdiklerinle vakit geçirebilmektir.”