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Yaramazlara biraz batar!

İngiliz istihbaratının sanal sohbete sızma planı teknoloji devlerini ayağa kaldırdı

Britanya hükümetinin ‘İletişim Genel Karargahı’ adlı kuruluşu tarafından gündeme getirilen, istihbarat örgütünün sanal sohbetlere ‘hayalet’ olarak sızarak müdahale etmesi planı, aralarında Apple, Microsoft, Google ve WhatsApp gibi büyük şirketler ile İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu kurumların tepkisini çekti. 47 kuruluşun ortak imzasıyla, Britanya hükümetinin söz konusu kurumuna planın geri çekilmesini isteyen bir açık mektup gönderildi.

Washington Post’un haberine göre, Britanya hükümetinin ‘İletişim Genel Karargahı’ (Government Communications Headquarters, GCHQ) adına ortaya atılan söz konusu öneri ile ilgili fikirler, ilk kez 29 Kasım 2018’de, ‘Lawfare’ adlı bir blog’da yazılan bir makalede yer aldı. Makalenin yazarları ise Britanya Ulusal Sibergüvenlik Merkezi’nin teknik müdürü Ian Levy ile Britanya İletişim Genel Karargahı’nın kod çözücüsü Crispin Robinson idi.

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Plana göre ‘soruşturmacılar’ (istihbarat ajanları), internetteki sohbetlere ‘hayalet’ olarak dahil olacak ve bunun için sohbet yazılımlarında kullanılan şifrelemelere ‘sızacaklar’dı. Bu yüzden plana ‘ghost proposal’ (hayalet yasa teklifi) adı verilmişti.

Planın, Britanya hükümetini etkilemek istediğini fark eden sivil toplum kuruluşları, itiraz etmekte gecikmedi. ABD’de ve Britanya’daki sivil toplum kuruluşlarının çabalarına, sonunda teknoloji devleri de katıldı.

Apple, Microsoft, Google ve WhatsApp’ın da imza attığı 47 kuruluş adına yazılan 22 Mayıs’ta mektup, Britanya hükümetinin söz konusu ‘İletişim Genel Karargahı’na ulaştırıldı. Mektupta, söz konusu planın “dijital güvenlik riski yaratacağı, sızma girişimlerini arttıracağı ve bu tür sistem ihlallerinin yeni riskler yaratacağı” ifade edildi. Mektupta ayrıca ‘planlanan değişiklik ile güvenliğin göz ardı edileceği, şifrelenmiş mesajlaşma servisine yönelik güvenin tehlikeye atılacağı, insanların gizlilik ve ifade özgürlüğüne zarar verileceği’ de belirtildi.  

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Açık mektubun altındaki imzalar ise şöyle:

Sivil Toplum Kuruluşları:

Access Now
Big Brother Watch
Blueprint for Free Speech
Center for Democracy & Technology
Defending Rights and Dissent
Electronic Frontier Foundation
Engine
Freedom of the Press Foundation
Government Accountability Project
Human Rights Watch
International Civil Liberties Monitoring Group
Internet Society
Liberty
New America’s Open Technology Institute
Open Rights Group
Principled Action in Government
Privacy International
Reporters Without Borders
Restore The Fourth
Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy & Public Interest Clinic (CIPPIC)
TechFreedom
The Tor Project
X-Lab

Teknoloji şirketleri ve ticari kuruluşlar:

ACT | The App Association
Apple
Google
Microsoft
Reform Government Surveillance
Startpage.com
WhatsApp

Ayrıca çok sayıda güvenlik ve siyaset uzmanı da mektubu imzaladı.

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