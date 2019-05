İngiliz istihbaratının sanal sohbete sızma planı teknoloji devlerini ayağa kaldırdı

Britanya hükümetinin ‘İletişim Genel Karargahı’ adlı kuruluşu tarafından gündeme getirilen, istihbarat örgütünün sanal sohbetlere ‘hayalet’ olarak sızarak müdahale etmesi planı, aralarında Apple, Microsoft, Google ve WhatsApp gibi büyük şirketler ile İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu kurumların tepkisini çekti. 47 kuruluşun ortak imzasıyla, Britanya hükümetinin söz konusu kurumuna planın geri çekilmesini isteyen bir açık mektup gönderildi.

Washington Post’un haberine göre, Britanya hükümetinin ‘İletişim Genel Karargahı’ (Government Communications Headquarters, GCHQ) adına ortaya atılan söz konusu öneri ile ilgili fikirler, ilk kez 29 Kasım 2018’de, ‘Lawfare’ adlı bir blog’da yazılan bir makalede yer aldı. Makalenin yazarları ise Britanya Ulusal Sibergüvenlik Merkezi’nin teknik müdürü Ian Levy ile Britanya İletişim Genel Karargahı’nın kod çözücüsü Crispin Robinson idi.

Plana göre ‘soruşturmacılar’ (istihbarat ajanları), internetteki sohbetlere ‘hayalet’ olarak dahil olacak ve bunun için sohbet yazılımlarında kullanılan şifrelemelere ‘sızacaklar’dı. Bu yüzden plana ‘ghost proposal’ (hayalet yasa teklifi) adı verilmişti.

Planın, Britanya hükümetini etkilemek istediğini fark eden sivil toplum kuruluşları, itiraz etmekte gecikmedi. ABD’de ve Britanya’daki sivil toplum kuruluşlarının çabalarına, sonunda teknoloji devleri de katıldı.

Apple, Microsoft, Google ve WhatsApp’ın da imza attığı 47 kuruluş adına yazılan 22 Mayıs’ta mektup, Britanya hükümetinin söz konusu ‘İletişim Genel Karargahı’na ulaştırıldı. Mektupta, söz konusu planın “dijital güvenlik riski yaratacağı, sızma girişimlerini arttıracağı ve bu tür sistem ihlallerinin yeni riskler yaratacağı” ifade edildi. Mektupta ayrıca ‘planlanan değişiklik ile güvenliğin göz ardı edileceği, şifrelenmiş mesajlaşma servisine yönelik güvenin tehlikeye atılacağı, insanların gizlilik ve ifade özgürlüğüne zarar verileceği’ de belirtildi.

Açık mektubun altındaki imzalar ise şöyle:

Sivil Toplum Kuruluşları:

Access Now

Big Brother Watch

Blueprint for Free Speech

Center for Democracy & Technology

Defending Rights and Dissent

Electronic Frontier Foundation

Engine

Freedom of the Press Foundation

Government Accountability Project

Human Rights Watch

International Civil Liberties Monitoring Group

Internet Society

Liberty

New America’s Open Technology Institute

Open Rights Group

Principled Action in Government

Privacy International

Reporters Without Borders

Restore The Fourth

Samuelson-Glushko Canadian Internet Policy & Public Interest Clinic (CIPPIC)

TechFreedom

The Tor Project

X-Lab

Teknoloji şirketleri ve ticari kuruluşlar:

ACT | The App Association

Apple

Google

Microsoft

Reform Government Surveillance

Startpage.com

WhatsApp

Ayrıca çok sayıda güvenlik ve siyaset uzmanı da mektubu imzaladı.