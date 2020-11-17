İmamoğlu: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soruşturmanın gerekçesini açıklarken, Kanal İstanbul’dan ‘devlet projesi’ diye bahsetti.

İmamoğlu ise “Benim için devlet projesi değil” karşılığını verdi.

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Fotoğraf: DHA

Bakanlığın açıklamasında, Kanal İstanbul’un ‘devlet projesi’ olduğu belirtilerek şöyle dendi: “İBB’nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve şehrin değişik yerlerine astırılması üzerine 17.08.2020 tarihli onay ile konunun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması amacıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.”

Açıklamada, onaya tabi konulara bakıldığında, belediyelerin, anayasada ifadesini bulan ‘İdarenin bütünlüğü ilkesi’ çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet denetimine tabi olduğu, Belediye Kanunu gereğince belediye başkanının görevleri arasında bulunan ‘Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma’ görevinin belediyeye verilen görevlerle sınırlı olduğu kaydedildi.

‘Egemenlik yetkisi’ne aykırı

‘Ya Kanal Ya İstanbul’ afişiyle uluslararası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve ‘devletin egemenlik yetkisi’ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın idarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması hususlarının yer aldığı vurgulandı.

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Açıklamada, şöyle dendi: “Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.

Bütün soruşturmalarda olduğu gibi, 17 Ağustos 2020 tarihli onaya dayalı araştırma/ön incelemede de Mülkiye Müfettişimiz tarafından 9 Kasım 2020 tarihli yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan ifade talebinde bulunulmuş, talep yazısında onayda yer alan konular tekrarlanarak, kendisinden yedi gün içinde yazılı ifadesini vermesi istenmiştir. İfade talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne kişisel olarak karşı çıkması sorgulanmadığı gibi bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.”

‘Devlet projesi değil’

İmamoğlu da KİPTAŞ anahtar teslim töreni öncesinde gazetecilere konuşarak şunları söyledi: “Konumuz deprem. Konumuz kentsel dönüşüm. Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Deprem ile yatıp kalkıyoruz, deprem bizim için kıymetli bir konu. Zayıf, oturulamayan evlerdeki insanları oturabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır.”

Açıklamadaki ‘devlet projesi’ ifadesi sorulan İBB başkanı, “Kanal İstanbul benim için devlet projesi değildir” dedi.