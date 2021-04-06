Diken

Yaramazlara biraz batar!

İBB, Ramazan pidesini 1.5 liradan satacak

İstanbul’da 4 liraya satılacağı açıklanan Ramazan pidesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bünyesindeki Halk Ekmek’ten 1.5 liraya alınabilecek.

Fotoğraf: Pixabay

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla bugün yayınlanan pide fiyatları, 365 gram sade pidede 4 lira, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pidede ise 5 lira olarak belirlenmişti. 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liradan satılmıştı.

Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pidenin Halk Ekmek’teki fiyatını duyurduğu tweet’inde şunları kaydetti: “İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.”

İstanbul’da Ramazan pidesi 4 lira

SON HABERLER

Profesör: 1 milyon 400 bin kişi enfekte

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Covid-19’da gerçek vaka sayısı ve bulaştırıcılık süresinden yola çıkarak yaptığı hesapla “Ülkemizde an itibariyle 1 milyon 400 bin enfekte kişi var” diyerek uyardı.

İlk ‘yerli ve milli’ kenevir tohumlarına tescil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki yıl önce, “Bakanlıklara gerekenleri söyledim” diyerek duyurduğu yeniden kenevir ekimi sürecinde Türkiye’nin ilk yerli kenevir tohumları ‘Narlı’ ve ‘Vezir’ tescillendi.

Bahçeli: Montrö kırmızı çizgimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Montrö Sözleşmesi’nin Lozan Anlaşması’nın bir parçası olduğunu, kendileri için de kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.

Diyanet duyurdu: Teravih evde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, istişareler neticesinde, teravih namazının camilerde değil evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu.