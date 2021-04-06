İBB, Ramazan pidesini 1.5 liradan satacak

İstanbul’da 4 liraya satılacağı açıklanan Ramazan pidesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bünyesindeki Halk Ekmek’ten 1.5 liraya alınabilecek.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla bugün yayınlanan pide fiyatları, 365 gram sade pidede 4 lira, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pidede ise 5 lira olarak belirlenmişti. 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liradan satılmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pidenin Halk Ekmek’teki fiyatını duyurduğu tweet’inde şunları kaydetti: “İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.”