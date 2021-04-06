İBB, Ramazan pidesini 1.5 liradan satacak

İstanbul’da 4 liraya satılacağı açıklanan Ramazan pidesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bünyesindeki Halk Ekmek’ten 1.5 liraya alınabilecek.

Fotoğraf: Pixabay

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla bugün yayınlanan pide fiyatları, 365 gram sade pidede 4 lira, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pidede ise 5 lira olarak belirlenmişti. 350 gramlık sade pide geçen yıl 3 liradan satılmıştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pidenin Halk Ekmek’teki fiyatını duyurduğu tweet’inde şunları kaydetti: “İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.”