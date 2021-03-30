HDP iddianamesinin ‘usülden’ iadesi istendi

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen HDP’nin kapatılmasına yönelik iddianamenin usul eksiklikleri nedeniyle iadesi istendi.

Fotoğraf: AYM

Yargıtay başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 17 Mart’ta AYM’ye gönderilmişti.

Reklam

Başkan Zühtü Arslan tarafından görevlendirilen raportör ilk inceleme raporunu tamamlayıp AYM üyelerine sundu.

Gerekçe, usül eksiklikleri

Raportör, usul eksikliklerini gerekçe göstererek iddianamenin Yargıtay başsavcılığına iadesini istedi.

Raporun bağlayıcılığı yok. Nitekim, raporda, iade talebi uygun görülmezse usul eksikliklerinin Yargıtay başsavcılığı tarafından süreç içinde giderilmesi istendi.

Reklam

Raportörün saptadığı eksiklikler şöyle: Bazı kişilerin kimlik bilgileri, bazı kişilerin görev tanımları, bazı eylemlerin tarih bilgileri, partinin MYK gibi organlarına yönelik suçlamalara ilişkin bilgiler.

Raportörün adı ve raporun içeriği ise yargılama sürecinin sağlıklı işlemesi gerekçesiyle gizli tutuluyor.

Süreç nasıl işleyecek

AYM’nin yarın hem iddianameyi hem de raportörün raporu incelemeye başlaması bekleniyor.

Usül eksikliklerinin giderilmesi ardından iddianamenin kabulü ve dava açılması halinde dosya, ekleriyle birlikte HDP’ye gönderilecek ve ön savunma istenecek.

Ön savunmanın ardından Yargıtay başsavcısı, esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sunacak.

Görüşün HDP’ye gönderilmesi ardından HDP sözlü savunmasını yapacak.

Bu süre zarfında taraflar, mahkemeye ek savunma ve delil sunabilecek.

Tüm bu süreçlerin ardından AYM raportörü, dava hakkındaki son raporunu hazırlayarak mahkemeye önerilerde bulunacak.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasıyla son sözün söyleneceği gün belirlenecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek esasa ilişkin kararını verecek.

AYM, kararını üçte iki oy çokluğu ya da oy birliğiyle verecek. Oy çokluğu için 15 üyeli mahkemenin en az 10 üyesinin ortak bir karara varması gerekecek.

Karar ne zaman çıkar?

Kapatma davalarında kararın açıklanması süresi değişiklik gösteriyor.

Refah Partisi’ne açılan kapatma davası yedi ay sürerken, AKP hakkında açılan kapatma davasında mahkeme, dört ay içinde kararını açıklamıştı.

HDP öncesi kapatılan son partilerden Demokratik Toplum Partisi için ise süreç iki yıla yakın bir zamanda sonuçlanmıştı.

Hak-Par hakkında açılan kapatma davasında ise kararın çıkması yaklaşık yedi yıl sürmüştü.