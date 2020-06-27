Glifosat davasında bilirkişi: Kansere yol açıyor, Türkiye’de yasaklanmalı

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer’in ürettiği glifosat etken maddeli RoundUp adlı tarım ilacına karşı Türkiye’de açılan davanın duruşması 10 Temmuz’da görülecek. Mahkemenin bilirkişi atadığı Ankara Üniversitesi’nden Ziraat Fakültesi Bitkileri Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, bilimsel çalışmaların glifosatın kanserojen etkisi olduğunu gösterdiğini, bu nedenle RoundUp’ın yasaklanması yönünde bir rapor yazdıklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bayer, ABD’de satılan glifosat etken maddeli tarım kimyasalı RoundUp’a karşı açılan davalarda anlaşma yoluna gitti.

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Şirket, RoundUp adlı yabani otla mücadele ilacının kansere yol açtığı iddiasıyla açılan 125 bin davanın dörtte üçünün, 10 milyar 900 milyon dolar tazminat karşılığında geri çekileceğini duyurdu.

‘Çok tehlikeli bir ilaç‘

DW Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre RoundUp’ın riskli olduğuna ve yasaklanmasına ilişkin Türkiye’de de açılan bireysel bir dava bulunuyor.

Mahkeme, üniversitelerden ve Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği gibi kurumlardan görüş istedi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, ‘ABD’deki çalışmaların kanserojen veya genotoksik tehdit göstermediğini’ savunurken ziraatçiler kullanımı riskli buluyor.

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Görüş bildirenlerden biri olan profesör Özkan, şöyle konuştu: “Biz Avrupa Birliği’ne tabiyiz. Avrupa Birliği eğer bunu yasaklarsa biz de yasaklıyoruz. Avrupa Birliği de bunun çok tehlikeli bir ilaç olduğunu biliyor ama bazı nedenlerden dolayı bunu yasaklayamıyorlar. Yasaklayamadıkları için de kullanımda var ama burada çok ciddi kısıtlamalar da var. Bizde böyle bir durum söz konusu değil.”

Türkiye’de tarımda kullanılan çok sayıda kimyasal madde olduğunu belirten Özkan, RoundUp’ın yasaklanmasının çok büyük etki yaratmayacağı nı ifade etti.

Özkan, bu nedenle çözüm olarak ilaç alternatifi yöntemlerin gündeme getirilmesi gerektiğini şu sözlerle anlattı: “Türkiye’de ise gıda güvenliği problemi var denilerek ilaçlar yasaklanıyor. Ancak yasaklandıktan sonra muadilleri kullanılıyor ve ilaç tüketimi daha çok artıyor. Türkiye’nin bu konuda çok ciddi çalışması lazım.”

Gıda mühendisi: 8 bin tona kadar çıktı

Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, glifosat etkenli kimyasalların Türkiye’de uzun yıllardır satışta olduğunu ancak Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın bu maddenin kullanım miktarlarını düzenli olarak açıklamadığını öne sürdü.

Şık, 2002’de 300 ton olan glifosat kullanımının 2019’da 8 bin tona kadar ulaştığını tahmin ettiğini, tarımda kullanılan yıllık pestisit miktarının ise 60 bin ton civarında olduğunu ifade etti.