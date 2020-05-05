Eskşehir’e yapılması planlanan termik santral Danıştay kararıyla iptal edildi

Eskişehir’in Alpu ovasına yapılması planlanan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin temyize götürdüğü kömürlü termik santral davasında Danıştay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın kararını iptal ederek, santralin yapımına izin vermedi.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, alınan bu kararın sevindirici olduğunu ve termik santrale ilişkin davalarda bir mihenk taşını daha aştıklarını belirtti.

Reklam

Santralin yapımını ‘ihanet’ olarak değerlendiren Büyükerşen, “Bu ihanetin Eskişehir’e, bereketli topraklarımıza yapılmaması için büyük bir mücadele verdik, veriyoruz. Tüm işlemlerin başı olarak gördüğümüz bu alanların özelleştirmesine yönelik açmış olduğumuz davayı kazandık” dedi.

Hem belediyenin, hem sivil toplum kuruluşlarının hem de Eskişehirliler’in; bu kararın hukuksal düzlemde bozulacağına yürekten inandıklarını ifade eden Büyükerşen, şunları söyledi: “Sonuçta belediye olarak temyize götürdüğümüz davayı kazandık. Danıştay aldığı kararla Özelleştirme Başkanlığı’nın kararının iptaline karar vererek, Eskişehir’e bu kötülüğün yapılmasına ‘dur’ demiştir. Bu kötü günlerde şehrimize, hemşehrlerimize moral olacağını düşündüğüm bu karar için mücadele veren tüm kurum, kuruluş ve çevre dostlarına teşekkür ediyorum.”