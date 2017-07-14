Erdoğan’dan ihraç edilen memurlara: Özel sektörde çalışsın, bize ne?

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen memurlar için “Gitsin, özel sektörde çalışsın. Bize ne? Devlet mi besleyecek bunları?” dedi.

15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli’nde konuşan cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle başladı: “Almanya’daki Doğu-Batı birleşmesinde 500 bini aşkın Alman memur, işlerinden edildi. Bunu sormuyorlar. ‘Bu kadar kişi işlerinden edildi. Bunların bundan sonra imkanları, ihtiyaçları nasıl karşılanacak?’ diye soruyorlar.”

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İhraç edilen memurlar için “Gitsin, özel sektörde çalışsın. Bize ne? Devlet mi besleyecek bunları?” diyen Erdoğan, ihraç edilen memurların devlete ‘ihanet’ ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle bitirdi: “Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri de 657’dir. Bu 657’nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen Batı’da olduğu gibi 657’nin memur-işçi ayrımı değil; tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman, çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.”