Erdoğan ‘hayvanları koruma yasası’ için seçim sonrasını işaret etti: Öncelikli olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü ile ilgili yaptığı açıklamada “Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim” diye konuştu.

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Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında “Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız” ifadesine de yer verdi.

Kediye iskenceyle gündeme gelmişti

Geçtiğimiz aralık ayında Erzincan’da orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp yere fırlatan, ardından da tekmeleyen er Taner H.’nin görüntüleri ülkenin gündemine oturmuştu. Bu olayla birlikte hayvanları korumaya yönelik yasal düzenleme eksikliği de yeniden konuşulmaya başlamıştı.

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O dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirtmiş, ancak bu yönde bir gelişme olmamıştı.

Mevcut düzenlemelere göre, hayvanlara karşı öldürme ya da işkence gibi suçlarda, eğer hayvan sahipliyse dört aydan üç yıla kadar hapis öngörülen ‘mala zarar verme’ suçundan dava açılabiliyor.

Ancak hayvan sahipsizse işlenen suç ne olursa olsun kişiye ancak 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’ndan idari para cezası kesiliyor.

Sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçları da ele alan daha kapsamlı bir yasa mevcut değil.