Dünya Kupası’nda son grup maçlarına VAR damgası

EMİR GÜNEY*

@10unyeri

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Rusya 2018’de son grup maçları beklenildiğinden de heyecanlı başladı. Kupadan elenmesi ikinci maçlar sonunda belli olan takımların dahi galibiyet için sahaya çıktıklarını gördük. A, B, C ve D grubunun sıralamalarının belirlendiği maçlarda gene VAR kararları ve son dakika golleri ön plana çıktı.

Uruguay nihayet, Salah 2022’ye kısmet

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera’nın 100’üncü milli maçına çıktığı Uruguay-Rusya mücadelesi Uruguay’ın kendisinden beklenen futbolu oynaması, Rusya’nın ise ilk ciddi sınavı vermesi için önemli bir fırsattı. Uruguay bu şansı iyi kullanıp rakibini 3-0 ile geçti ve grubu lider tamamladı. Rusya ise yenilmesine rağmen gruptan ikinci olarak çıkabildi. Ruslar son 16 turunda İspanya ile eşleşirken Uruguay Ronaldo’lu Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

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Uruguaylı Edinson Cavani attığı golle ‘üç Dünya Kupası’nda gol atanlar’ kulübüne dahil olmayı başardı. Denis Cheryshev ise Rusya adına kupa tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu oldu.

Uruguay her ne kadar maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanmış olsa da oynadıkları futbol hala dördüncü oldukları 2010 Dünya Kupası düzeyinde değil. Gene de sağlam savunmasıyla tanınan Uruguay takımının grup aşamasında hiç gol yememesi Portekiz ve Ronaldo’nun işinin hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. Rusya 2018 aynı zamanda Güney Amerikalıların kupa tarihinde gol yemeden gruptan çıktığı beşinci Dünya Kupası oldu.

A Grubu’nun diğer eşleşmesi olan Suudi Arabistan-Mısır maçının iki takıma vereceği prestij dışında sportif hiçbir önemi yoktu. Günün en önemli detayo Mısır kalecisi Essam El-Hadary’nin bu maçta forma giyerek Dünya Kupası tarihine geçmesiydi. El-Hadary 45 yaşında çıktığı bu maç ile Dünya Kupası’nda oynayan en yaşlı oyuncu oldu. Bu rekorun önceki sahibi 2014 Brezilya’da 43 yaşında Kolombiya formasını terleten Ali Faryd Mondragon’du. El-Hadary’nin bu rekoru kırdığı maçta aynı zamanda bir de penaltı kurtarıp Afrika kıtasının kupa tarihinde penaltı kurtaran ilk kalecisi olduğunu eklemeyi de unutmayalım.

Muhammed Salah’ın liderliğinde gruptan çıkma hayalleri kuran Mısır, ilk iki maçı kaybettikten sonra son maçta galip gelip ülkesine en azından mutlu dönmek istiyordu. Ancak Salah’ın gol de bulduğu maçın son dakikalarında gelen Suudi Arabistan golü Afrika takımının turnuvadan eli boş dönmesine neden oldu. Maçta en çok tartışılan konulardan biri ise ilk yarının uzatmalarında Suudi Arabistan adına verilen ikinci penaltı kararıydı. VAR izlemesi de yapılan bu kararın biraz ağır olduğunu söylemek gerekiyor. Böyle pozisyonlar sayesinde ister istemez komplo teorisyenlerine de gün yüzü doğuyor. “İşte bunlar hep Putin’in Bin Salman’a aralarındaki petrol anlaşmaları için yaptığı kıyaklar” diyenleri duyar gibiyiz.

İber Yarımadası’nda keyifler yerinde

B Grubu’nun son maçlarında bir aksiyon filmi izler gibiydik. Filmin kahramanları hep zor duruma düşer ama heyecanlansanız da bilirsiniz ki o düğüm bir şekilde çözülür ya, İspanya ve Portekiz’in gruptan çıkış hikayesi de aynen böyleydi. Fas’ın İspanya karşısında iki defa öne geçmesi, İran’ın da Portekiz’den uzatmalarda gelen penaltı golüyle beraberlik kopartması bizlere hayli heyecanlı bir akşam yaşattı. Ama filmin sonu beklediğimiz gibi bitti ve İber Yarımadası sakinleri gruptan birinci ve ikinci çıkarak sürpriz bir sona imza atmadılar.

İspanya B Grubu liderliği için çıktığı maçta karşısında gruptan çıkma şansı olmamasına rağmen büyük bir hevesle oynayan Fas takımını buldu. 14’üncü dakikada İspanya defansına yakışmayacak bir pas hatasıyla adeta Fas’a hediye edilen golün ardından İspanya hızla toparlandı ve kendilerine yakışır bir golle durumu beraberliğe getirdi. Ancak Fas takımı İspanyolları elinden kolay bırakmayacağının sinyallerini veriyordu. Hayli sert geçen maçın son on dakikasına girildiğinde Faslı defans oyuncusu Yusuf en Nesyri şahane bir kafa vuruşuyla skoru takımı lehine 2-1’e getirdi. Ancak İspanyolları VAR kurtaracaktı.

Son 22 milli maçta (Haziran 2016’dan beri) mağlubiyet almamış olan İspanyollar Fas karşısında bu serlerine son vermek üzereydi ki hızlı kullanılan bir kornerin ardından gelen ortayı gole çeviren Iago Aspas oldu. Yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağı sebebiyle golü ilan etmeyen hakem Ravshan Irmatov VAR ekibinden gelecek yorumu beklediği için endirekt serbest vuruşun da yapılmasına izin vermedi. Bu noktada ekran başında pozisyonun tekrarını izleyen bizler bile pozisyondan tam emin olamazken Irmatov VAR’ın da yardımıyla golü verdiğini açıkladı ve İspanya namağlup olma serisini 23 maça çıkardı. Bu sıralarda grubun diğer maçında da dramatik anlar yaşanıyordu.

Halefi İspanya gibi grubu lider bitirme hedefiyle İran karşısına çıkan Portekizliler Ricardo Quaresma’nın meşhur ‘trivela’ vuruşuyla öne geçmesinin ardından herkes maçın farklı biteceğini düşünmeye başlamıştı. İran’ın gruptan çıkmak için kazanmak zorunda olduğu maçın belki de dönüm noktası hakem Enrique Caceres’in pozisyon anında vermediği ancak VAR izlemesiyle verdiği penaltı kararıydı. Dönüm noktası olması sebebi ise topun başına geçen Cristiano Ronaldo’nun belki de takımına grup liderliğini getireceği bu penaltıyı gol yapamamasıydı. Aslında Ronaldo’nun kaçırmasından ziyade aslan payını penaltıyı kurtaran İran kalecisi Ali Beiravand’a vermek gerekiyor.

Kaçan penaltıyla direnci de artan İran takımı maçın uzatmalarında VAR desteğiyle verilen penaltı sayesinde skoru eşitleyince bir anda filmin en heyecanlı yerine gelmiş olduk. Maçlar aynı anda oynandığı için tam da bu sıralarda İspanya maçının uzatmaları oynanıyordu ve gruptan hangi ikilinin çıkacağı hala netleşmemişti. İran uzatmanın uzatmalarında bir de net gol kaçırınca kaderlerini de tescil etmiş oldular ve tansiyon hastalarına tavsiye edilmeyen türden iki maçı geride bırakmış olduk. İspanya birinci Portekiz ikinci olarak yoluna devam etti.

Fransa garanti, Peru’ya teselli

C Grubu’nda lideri belirleyecek Fransa, beraberliğin de yeteceğinin bilinciyle çok da yüklenmediği bir maçta Danimarka ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamlamayı başardı. Böylece Rusya 2018’in ilk golsüz maçına da tanık olduk. Grubun diğer maçında ise heveskâr futbolunu puana dönüştüremeyen Peru Avustralya’yı yenerek nihayet taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Fransa teknik direktörü Didier Deschamps üst tura çıkmayı garantilemiş olmanın verdiği rahatlıkla ideal ilk 11’de bazı değişiklikler yaptı. Hugo Lloris, Paul Pogba, Benjamin Pavard, Samuel Umtiti Blaise Umtiti ve Kylian Mbappe gibi önemli isimleri dinlendirebilecek derinlikte bir kadroya sahip Fransız teknik adam böylece Son 16 turunda daha diri bir ilk 11 sahaya sürmek lüksüne sahip oldu.

Grubun diğer maçında kazanırsa gruptan çıkmak için diğer maçın skorunu bekleyecek olan Avustralya ile 1982’den sonra ilk kez Dünya Kupası’nda boy gösteren Peru arasındaydı. Aslında ortada geçtiği söylenebilecek bir mücadelenin ardından kaptanı Paolo Guerrero’nun önderliğinde maçı 2-0 Peru kazandı. Bu galibiyet aynı zamanda Peruluların son 40 yılda aldığı ilk Dünya Kupası galibiyetiydi. Tabii bu maçın kupa tarihinde yaptıkları dokuzuncu maç olduğunu da belirtmek gerek. Öte yandan Avustralya’nın deneyimli ayaklarından 38 yaşındaki Tim Cahill oyuna 53’üncü dakikada girdiğinde hem Avustralya’nın en yaşlı milli oyuncusu olma unvanı hem de ülkesinde dört Dünya Kupası’nda oynayan ilk futbolcu olma unvanını elde etmiş oldu.

Hırvatlar yanıyor, Arjantin sallantıda

Dünya Kupası’na tutuk bir başlangıç yapan ve daha grup aşamasında elenmenin eşiğine gelen Lionel Messi kaptanlığındaki Arjantin kazanmak zorunda olduğu maçta Nijerya’yı zor da olsa 2-1 yendi ve D Grubu’nu ikinci sırada tamamladı. Bir turda son maç gününe son sırada girip ikinci bitiren Güney Amerika ekibi son 16’da Fransa ile karşılaşacak.

Aynı zamanda Rusya 2018’deki 100’üncü gol olan Messi’nin klas golüne Nijerya ikinci yarının başında penaltıdan bulduğu golle cevap verince Arjantin için gergin dakikalar da başlamış oldu. Hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelenin berabere bitmesi durumunda rakibiyle tarihinde yaptığı tüm maçları kaybeden Nijerya ilk defa yenilmeyecek, daha da önemlisi Arjantin’i kupanın dışına itip Rusya’da Son 16’a kalan ilk Afrika takımı olacaktı. Ancak bitime dört dakika kala Marcos Rojo’nun golüyle maçı kazanan Arjantin kötü gidişe de dur demiş oldu.

Grubun diğer maçı ilk iki maçta oynadığı etkileyici futbol ile yorumculardan tam puan alan Hırvatistan ile EURO 2016’daki başarılarının gölgesi ve baskısı altında oynayan İzlanda arasındaydı. İzlandalıların meşhur tezahüratı eşliğine başlayan maçın ikinci yarısında Milan Badelj’in golüyle öne geçen Hırvatlar 76’da Sigurdsson’un penaltıdan bulduğu gole engel olamadı. Ancak bir Rusya 2018 klasiği diyebileceğimiz son dakika golüyle gülen Hırvatlar oldu ve üçte üç yaparak D Grubu’nu Arjantin’in önünde lider tamamladılar.

A, B, C ve D gruplarının son maçlarının ardından son 16 eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Uruguay-Portekiz, Fransa-Arjantin, İspanya-Rusya, ve Hırvatistan-Danimarka. Önümüzdeki iki gün oynanacak grup aşamasının son maçlarının ardından 30 Haziran’a kadar maçlara ara verilecek. Toplam bir ay sürecek olan Dünya Kupası’nın henüz on üçüncü günü geride kalmışken verilen 22 penaltı şimdiden önceki rekor olan 18’i hayli geride bırakmış durumda. VAR destekli hakemlerin önümüzdeki iki hafta oynanacak maçlarda bu rekoru daha da genişleteceğini tahmin etmek yanlış olmayacaktır.

*Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü. UEFA Futbol Hukuku Programı Yerel Koordinatörü. Euroleague Basketball delegesi. Doktora adayı.