Doğu ve güneydoğuda son iki yılda 218 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Doğu ve güneydoğu kentlerinde son iki yılda en az 218 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, çatışmalı dönemde sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlandığı 16 Ağustos 2015-1 Haziran 2017 tarihlerindeki yasak bilançosunu raporladı.

Buna göre 10 kentte ve 43 ilçede süresiz veya gün boyu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasaklamaların toplam sayısı 218’i buldu.

Diyarbakır, 127 kez sokağa çıkma yasağı ilanıyla liste başı. Kenti, Mardin (32 kez), Hakkari (20 kez), Şırnak (13 kez), Bitlis (sekiz kez), Batman (üç kez), Muş (dört kez), Bingöl (beş kez), Dersim (beş kez) ve Elazığ (bir kez) takip etti.

Vakfın açıklamasında “Yasaklar başlamadan önceki 2014 nüfus sayımına göre ilgili ilçelerde yaşadığı bilinen en az 1 milyon 809 bin kişi başta en temel yaşam ve sağlık hakları ihlal edilerek bu yasaklardan etkilenmiştir” dendi.

İHD de benzer rakamları vermişti

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, sadece Diyarbakır’da 100 kez yasak ilan ediliğini belirterek, “1987-2002 OHAL’i olduğu dönemde 15 yılın toplamında Kürt illerinin toplamında 100 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişti” demişti.

İHD’nin ‘2016 yılı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri: Fiili Otoriter Başkanlık Dönemi’ raporunda da 300 bin öğrencinin yasaklar nedeniyle eğitim hakkının ihlal edildiği, 500 bin kişinin zorunlu göçe tabi tutulduğu belirtilmişti.