Akademisyen Ceren Damar cinayetinde el konan telefonlardan görüşme yapılmış

Akademisyen Ceren Şenel Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’in cinayet günü gözaltına alınıp el konan telefonun kullanıldığı, olayda gözaltına alınan emekli polis olan baba Ömer Hikmet’in de el konan telefonundan görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Damar, sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak’ta üniversitedeki odasında öldürülmüş, sanık hakkında, ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile açılan davanın ilk duruşması Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Eylül günü görülmüştü.

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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre polis tutanaklarında, Hasan İsmail Hikmet’in telefonuna 2 Ocak günü saat 20:00’de, cinayette kendisine ait silah kullanıldığı için gözaltına alınan baba Ömer Hikmet’in telefonunaysa aynı gün saat 19:45’te el konduğu belirtildi.

GPRS ve HTS kayıtları

Buna göre, dava dosyasına giren GPRS kayıtları, Hikmet’in telefonuna polislerce el konduğu saatlerde ve telefonun kullanılması mümkün olmadığı halde Ankara’nın başka yerlerinden baz bilgisi verdi. Saat 20:06.16’da ‘Gölbaşı TOKİ ile Akademi arasındaki Park alanında’ baz kaydı bulunurken, saat 20:06.21’de yine aynı istasyondan görüşme yapıldı. Hikmet’in telefonunun saat 20:28.02’de ise ‘Bahçelievler Mahallesi 945 Ada Parsel Gölbaşı/Ankara’ adresinde baz kaydı tespit edildi. Saat 20.28.17’de ise ‘Gölbaşı TOKİ ile Akademi arasındaki park’ alanında baz kaydı saptandı.

Dava dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, baba Hikmet saat 20:01.56’da M.A.H. isimli kişiyle 27 saniye görüştü. Saat 20:31.55’te aynı kişiye mesaj attı. Baba Hikmet, saat 21:38.44’te eşini arayıp 50 saniye görüştü. Hikmet, saat 21:47.28’de A.Ö. isimli kişi tarafından arandı ve 7 saniye görüştü. Hikmet saat 21:48.19’da ise yine eşiyle 22 saniye görüştü.

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‘Suç duyurusunda bulunacağım’

Ceren Şenel Damar’ın babası Mustafa Damar suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, şöyle konuştu: “Anlaşılan o ki telefon teslim edilmemiş ve kullanıma devam edilmiştir. Görevdeki polis gibi davranan katilin annesi tarafından olaydan saatler sonra telefon teslim edilmiş olup bu şekilde katilin annesinin katilin telefonundaki birçok maddi delili karartmasına/yok etmesine polis imkan vermiştir.”