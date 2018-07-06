CHP’li Yarkadaş açıkladı: 50 bin sandıktan veri alamadık, 20 bin sandıkta kimse yoktu

CHP parti meclisi üyesi ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin 24 Haziran seçimlerinde 50 bin sandıktan veri alamadığını ve 20 bin sandıkta partinin müşahidinin bulunmadığını söyledi.

Halk Tv’de ‘Medya Mahallesi’ yayınına katılan Yarkadaş, sözlerine, geçen yıl yapılan anasa referandumunun ardından partisinin toplantısında sorduğu soruya aldığı yanıtı paylaşarak başladı: “Toplantıda bir soru sordum: Kaç sandıkta görevlimiz yoktu diye. Tatmin edici bir cevap alamayınca kendim açıkladım. 9 bin 700 sandığa görevli koyamadık. Bu da oyların yüzde 6’sını kontrol edememek demektir.”

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24 Haziran seçimlerinin ardından toplanan parti meclisinde sözcü Bülent Tezcan’ın “24 Haziran’da 50 bin sandıktan veri alamadık” dediğini aktaran Yarkadaş, “50 bin sandık ne demektir biliyor musunuz? Basitleştirerek anlatayım. 50 bin sandık, biz oyların yüzde 25’ini kontrol edemedik demektir” dedi.

Yarkadaş, 20 bin sandıkta ise CHP’den hiç kimsenin olmadığını söyledi.

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Adil Seçim Platformu özür dilemişti

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteklediği Adil Seçim Platformu, pazar günkü seçimlere 415 bin sandık kurulu üyesi ve 295 bin müşahit görevlendirmesi yaptığını belirtmişti. Platform seçimlerdeki 181 bin 869 sandığın yüzde 99.6’sının, seçmen sayısı itibariyle 59 milyon seçmenin yüzde 99.9’unun oyunun denetiminin sağlanacağını açıklamıştı.

Platformun verileri ‘adil seçim’ adlı uygulama ve kurulan tutanak karşılaştırma sistemi yoluyla elde edeceği açıklanırken, bu verilerin ‘hızla, hiçbir şüphe ve şaibeye mahal vermeyecek şekilde, gerçek zamanlı olarak’ kamuoyuyla da paylaşılacağı belirtilmişti.

Yaşanan sorunlarla ilgili eleştirilen Adil Seçim Platformu’ndan özür gelmişti: “Taahhüdümüzü zamanında yerine getiremediğimiz için ve seçmenlerin bu yöndeki beklentisini karşılayamadığımız için samimiyetle özür dileriz.