Çavuşoğlu: Halkbank konusunun kapatılması için ABD ile görüşüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası kuruluşların Halkbank’ın İran yaptırımlarını ihlal etmediği sonucuna vardığını belirterek eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ‘temyiz sürecinden vazgeçilmesi’ ve ‘konunun kapatılması için’ ABD’li yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili ABD’de görülen davada 32 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Hakan Atilla normal koşullarda 25 Temmuz’da cezasını tamamlayarak hapisten çıkacak. ABD Hazine Bakanlığı’nın ise Halkbank’a mahkeme kararı uyarınca milyar dolarlarla ifade edilen miktarda para cezası keseceği konuşuluyor.

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Davanın ‘FETÖ motifli’ bir dava olduğunu söyleyen Çavuşoğlu ise bankanın ABD’ye istenilen her türlü bilgiyi verdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Bağımsız kuruluşlarca (bakan kuruluşların adını vermedi) yapılan incelemelerde Halkbank’ın İran yaptırımlarını ihlal etmediği sonucuna varıldı. Bu konunun kapatılması konusunda atılması gereken adımları ve Atilla’nın cezasını Türkiye’de çekmesi için ABD’li yetkililerle görüştüm. Hakan Atilla cezasını Türkiye’ye çekmek istemişti, şu anda temyiz süreci var, bundan vazgeçilmesi gerekiyor, bu konuda hukuki bir süreç olabilir” ifadelerini kullandı.