Bu da Sedat Peker’in 15 Temmuz mesajı: Cezaevlerini basacağız, ağaçlara asacağız

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, darbe girişiminin yıldönümünde konuştu: “Sayın cumhurbaşkanımızın bu dünyadaki misafirliği biterse diktatör neymiş görecekler. Onları en yakın bayrak direklerine, ağaçlara basacağız.”

‘Bayrak direklerine, ağaçlara asacağız’

Darbe girişiminde yaşamını yitiren Burak Cantürk’ün ailesine ev, yaralanan Ahmet Onay’a da otomobil hediye eden Peker, Çengelköy şehitliğinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu şımarmış, devletimizin devlet devlet olma geleneğiyle onlara sağladığı imkanlardan dolayı şımarmış bu kişiler sayın cumhurbaşkanımız için diktatör diyorlar. Bizim haklarımızı elimizden aldı diyorlar. Bunun gibi çeşitli suçlamalar yapıyorlar. Ancak ben biliyorum ki onlar yatsınlar kalksınlar bizim devletimizin devlet olma geleneğindeki öğretilere dua etsinler. Diktatör dedikleri sayın cumhurbaşkanımıza dua etsinler. Yüce Allah korusun, eceliyle bile olsa sayın cumhurbaşkanımızın bu dünyadaki misafirliği biterse, onlar diktatör neymiş görecekler. Yüce Allah’ın izniyle onlara yakınlık duymuş, onlarla yol almış, onlarla daha sonrasında yolunu ayırmamış bütün herkesi en yakın bayrak direklerine asacağız. En yakın ağaçlara asacağız.”

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‘Cezaevlerine de gireceğiz’

Sözü CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne getiren Peker, ‘bazı aşırı solcular’ın CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutulduğu Maltepe Cezaevi’ni basmayı planladığını öne sürdü: “Bazı aşırı solcular kendilerince nostalji yapıp Bastille Cezaevi’nin geçmişte basılmasını Maltepe Cezaevi’ne yürüdükleriyle eşitleyip kendi aralarında sohbetler yapıyorlar. Tabii ki bunlar duyan kulaklar tarafından duyuldu. Neymiş, Maltepe Cezaevi’ni basacaklarmış, arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacakmış. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine.”