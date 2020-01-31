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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi’ndeki ‘harekat protestosu’ davası: 27 öğrenciye hapis cezası, üç beraat

Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eden 30 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 27’sine çeşitli cezalar verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bazı öğrenciler, 18 Mart 2018’de Afrin kent merkezine girilmesinin ardından üniversitenin merkez yerleşkesinde hareket karşıtı sloganlar atarak ‘İşgalin katliamın lokumu olmaz’ yazılı pankart açmıştı. Bazı öğrenciler bir süre tutuklu kalmıştı.

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Çağlayan adliyesindeki İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla açılan davanın bugün karar duruşması yapıldı.

Mahkeme, yargılama sonucunda 27 öğrenciye 10 ay hapis cezası verdi. Bunlardan 20’sinin hapis cezası ertelendi. Yedi öğrenci ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının kabul etmedikleri için 6 bin lira para cezasına çarptırıldı. Üç öğrenci de beraat etti.

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