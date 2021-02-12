‘Boğaziçi soruşturması’nda tutuklanan Buldağ ve Ünal’a tahliye

Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ve protestolara destek veren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Muhammed Ünal tahliye edildi.

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler sürüyor.

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Protestolarda şu ana kadar 11 kişi tutuklandı, 400’ün üstünde kişi gözaltına alındı.

Buldağ da Boğaziçi Dayanışması’nın Twitter hesabındaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek İzmir’de gözaltına alınmış ve 7 Şubat’ta tutuklanmıştı. Nöbetçi hakimlik, Buldağ’ın ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından tutuklanmasına karar vermişti.

Avukatı Özgür Urfa Twitter hesabından, Beyza Buldağ’ın tahliye edildiğini duyurdu.

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İstanbul Valiliği, Ünal’dan, “Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili” çalışmalarda; ‘Diriliyoruz, @Diriliyoruz1’ rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (M.Ü.)” olarak bahsedip, gözaltına alınıp tutuklandığını açıklamıştı.

Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi resmi Twitter hesabından Ünal’ın tahliyesi şöyle duyuruldu: “Boğaziçi protestoları sebebiyle geçen hafta tutuklanan HDP Gençlik Meclisi GYK üyesi müvekkilimiz Muhammet Ünal tutuk itirazı sonucu bugün tahliye edildi.”