Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan’ın gözaltı süresi yarına kadar uzatıldı

CANAN COŞKUN

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dün (4 Şubat) katılmadığı eyleme dahil edilerek gözaltına alınan Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan’ın ve eylemden gözaltına alınan toplam 65 kişinin gözaltı süresi yarına kadar uzatıldı. Gözaltı kararına itiraz eden Elvan’ın avukatı Deniz Özen, bu gece ifade alınmayacağını, sonrasının ise belirsiz olduğunu söyledi.

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‘Birleşik Mücadele Güçleri’ adlı grup dün “Faşizme karşı birleşelim” diyerek Kadıköy’de buluşma çağrısında bulunmuştu. Polisin müdahale ettiği buluşmada 65 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Gezi eylemleri sırasında, evinin bulunduğu Okmeydanı’nda polisin gaz fişeği ile başından vurduğu Berkin Elvan’ın ablası Özge Elvan ve arkadaşları da vardı.

Avukatı Deniz Özen, Özge Elvan’ın eyleme katılmadığını, eylemin yapılacağı rıhtımdan 10 dakika uzaklıkta bir sokaktan gözaltına alındığını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikteyken polis tarafından GBT kontrolü için durdurulan Elvan ve arkadaşları, bu işlem için gözaltı otobüsünün bulunduğu Caferağa Spor Salonu’na kadar getirildi ve gözaltına alındı.

Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü götürülen Elvan’ın avukatlarına suçlama ile ilgili herhangi bir bilgi verilmiyor. İstanbul Valiliği’nin bugünkü açıklamasında, ‘gözaltına alınanların terör örgütleriyle bağlantılı olduğu’ öne sürüldü.