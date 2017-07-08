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‘Adalet Mitingi’ için ‘dünyanın en büyük dilekçesi’ hazırlanıyor

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CHP’nin yarınki mitingi için ‘dünyanın en büyük dilekçesi’ hazırlanıyor.

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan yürüyüş bugün Kartal Dragos’ta sona erdi.

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CHP, yarın Maltepe’deki sahil dolgu alanında ‘Adalet Mitingi’ düzenleyecek.

‘Dünyanın en büyük dilekçesi’

Alan, büyük mitinge hazırlanıyor. Sahilde dev sahnenin yanı sıra büyükçe bir alan için ses sistemi de kuruldu.

Alanda bir grup tarafından ‘dünyanın en büyük dilekçesi’ hazırlanıyor. Dilekçenin tutuklu gazeteci ve akademisyenlerle ilgili olduğu bilgisi verilirken, içeriği hakkında ayrıntı yok.

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