ABD’li yetkiliden ‘uluslararası kriz’ uyarısı: İdlib’den Türkiye’ye 700 bin kişi kaçıyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’e son üç günde 200 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılardan kaçan 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareket halinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

17 Ocak’ta Suriye ordusu ve İran destekli gruplar, Halep’in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalına kara saldırısı başlatmıştı. 28 Ocak’ta Suriye ordusu İdlib’in en büyük ilçesi Maarat el Numan’a girmiş, Milli Savunma Bakanlığı da ‘gözlem ve kontrol noktalarını tehlikeye atacak her türlü girişime karşılık verileceğini’ duyurmuştu. En son bilgilere göre 480 binin üzerinde sivil Türkiye sınırına ulaşmış durumda.

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Jeffrey, neredeyse tamamı muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinden oluşan Suriye’nin kuzeybatısından Türkiye sınırına başlayan göçün ‘uluslararası kriz’ yaratacağını ifade etti.