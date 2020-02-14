Başsavcılık, Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin Kuzu’ya inceleme başlattı

İstanbul başsavcılığının, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattığını bildirildi.
Zindaşti ismi ilk olarak, 24 Eylül 2007’de İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Aynı yıl ‘FETÖ’den firari Zekeriya Öz’e ifade veren Zindaşti, ifade sonrasında ‘gizli tanık’ olma şartıyla serbest bırakılmıştı.
Zindaşti 6 Nisan 2018’de, adının karıştığı 10 cinayet ve ‘FETÖ’ bağlantısı sebebiyle yeniden tutuklanmıştı. Altı adamıyla birlikte 11 Ekim 2018’de sürpriz bir biçimde tahliye edilen Zindaşti, Türkiye’den ayrılmıştı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), tahliyeye ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada ifade veren savcı Ercan Devrim, tahliye kararı veren İstanbul 5’inci Sulh Ceza hakimi Cevdet Özcan’ın “Ankara’dan Burhan Kuzu sürekli arıyor” dediğini söylemişti.
Zindaşti’yi nüfuz kullanarak tahliye ettirmekle suçlanan eski AKP milletvekili Kuzu’nun, Zindaşti’yle yemek yerken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Kuzu, iddia ortaya atıldığında Zindaşti’yi tanımadığını söylemişti.