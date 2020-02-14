Başsavcılık, Zindaşti’nin tahliyesine ilişkin Kuzu’ya inceleme başlattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 1992’den beri reyting ölçümlerini Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi’nin (TİAK) yaptığını anımsatarak, Ağustos 2018’de reyting ölçümlerinin yayınlanmasının yasaklandığını ve bu yasağın arkasında TRT’nin olduğunu söyledi.