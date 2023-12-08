Bir milletvekili düşünün ki bir sanatçıyı sokak köpeklerinin hakkını savunduğu için hedef göstersin… Bu olay, 2023 Türkiye’sinde TBMM kürsüsünde gerçekleşti. AKP İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödül alan Ecem Erkek’in sokak hayvanları konusundaki konuşmasına ateş püskürdü.

Meclis’te söz alan Arzen, Erkek hakkında, “Sözüm ona çağdaş, ilerici, modern, insancıl ve hayvancıl aktristimiz… Hemen yanı başımızda katledilen binlerce çocuğu, bebeği aşarak sokak köpeklerine yardım konusunda duyar kasan bu zihin engeli değil de nedir sizce? Bu tutuk akıl hakikat engelidir” diyerek Erkek’in sözleri ile Filistin’deki vahşet arasında ilinti kurmaya çalıştı.

Sanki Filistin’deki katliamların sorumlusu Ecem Erkek’miş gibi, sanki başka bir konuda hak savunulunca Gazze’deki katliam umursanmıyormuş gibi!