Zülal Kalkandelen: Menzil adlı cemaatte paylaşılamayan servet en az 17 milyar lira

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Laiklik karşıtı yasadışı Menzil adlı cemaatin müritleri arasında kavga çıktı. Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde yüzlerce takkeli erkek itişti, bağrıştı; kavga sırasında taşlar, sopalar havada uçuştu. Dertleri, cemaat lideri Abdulbaki Erol’un 12 Temmuz 2023’te vefatından sonra mirasının oğulları arasındaki paylaşımı!

Kurdukları “şeriat mahkemesinde” mal paylaşım sorunu çözülemeyince yasak olmasına karşın çekilen görüntüler sosyal medyaya düştü ve kavga fiziki hale geldi. “Gavs” olarak nitelenen Erol’un oğulları, müritlerinin önünde birbirine girdi, bazı cemaat üyeleri yaralandı ve sonunda jandarma köye giderek olaya müdahale etti…

…Sağlık, turizm, gıda, basım yayın gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirketi bünyesinde barındıran Semerkand Şirketler Grubu, Beşir Derneği, TÜMSİAD ve GENÇKON gibi birçok yan kuruluşu olan, bürokrasiye yerleşen Menzil Cemaati’nin kontrolündeki devasa sermayenin nereden geldiği ortaya çıkarılmıyor.

Abdulbaki Erol’un oğlu Muhammed Saki Elhüseyni’ye göre paylaşılamayan servet en az 17 milyar TL, ayrıca Türkiye’de ve yurtdışında 1500 dergâh ile medrese ve ev olduğu tahmin edilen beş bin kiralık yerleri var ama aslında ortada 55 milyar dolarlık bir servet olduğu iddia ediliyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı