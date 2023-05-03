Zülal Kalkandelen: Hepsinin amacı, seçimi şimdiden şaibeli hale getirmek

Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başladı. “15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek siyasi darbe girişimidir” dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” diye devam etti.

Ardından cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, “2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu” diye konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunlardan geri kalmadı. “Kandil’in desteğiyle bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez!” diye miting meydanında haykırdı.

Hepsinin amacı, 14 Mayıs’ta yaşayacakları kaybı bir darbe olarak gösterip seçimi şimdiden şaibeli hale getirmek! Belli ki AKP içinde bu yönde bir kampanyanın sürdürülmesi için karar alınmış. Hepsi birden çaresizce bu stratejiyi izliyor ve kaybetseler de koltuğu bırakmayacaklarını duyurarak demokrasiyi bir kez daha baltalamaya çalışıyor.

Zülal Kalkandelen’in yazısı