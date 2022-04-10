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Yaramazlara biraz batar!

Zülal Kalkandelen: Covid-19 sonrasında insan toplumunun akıllanmasını ummuştum…


Kuş gribi yine yayılıyor, “Alarm durumu ‘yüksek’ seviyeye çıkarıldı” haberleri arttı. Aralık ayının başından beri Avrupa genelinde birçok ülkede kuş gribi virüsü (H5N1) tespit edildi. (…)

Kuş gribi kümeslere kapatılan kanatlı hayvanlardan insanlara geçen zoonoz bir hastalık. İnsanlar hayvansal tüketime devam ettikçe, virüs üreyerek yayılıyor, salgınlar ortaya çıkıyor ve bunun sonucu olarak da hayvan katliamı ve doğadaki yıkım hiç durmadan sürüyor.


Hepimizin hayatını altüst eden, milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği Covid-19 salgınından sonra insan toplumunun biraz olsun akıllanmasını ummuştum ama öyle olmadı. 

Zülal Kalkandelen’in yazısı

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