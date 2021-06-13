Zülal Kalkandelen: AKP, siyasete çöktü

AKP, siyasete çöktü.

Bu seri çöküşün sonunda Türkiye’nin bütünüyle çökmemesi için tek yol var:

Savcıların görevini yaparak soruşturma başlatması ve halkın önüne seçim sandığının konulması!

Bütünüyle emir-komuta zincirine giren bir sistemde, bunca vahim iddia karşısında soruşturma açacak bir Cumhuriyet Savcısı henüz çıkmadı.

Herkes biliyor ki “Şahsım Devleti”nde Erdoğan talimat vermeden kimse harekete geçemez…

Sedat Peker’in Türkiye’yi sarsan iddialarının araştırılması için CHP ve HDP’nin TBMM’de ayrı ayrı verdikleri önergeler de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Yolsuzluğun, otoriterliğin had safhaya vardığı bir ülkede seçim yapılır mı, yapılırsa adil bir seçim olur mu? Bunlar da tartışma konusu.

Zülal Kalkandelen’in yazısı