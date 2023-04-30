Zülal Kalkandelen: AKP döneminde, çalışırken ölen çocukların sayısı arttı 

2016-2018 arasındaki OHAL süreci ve sonrasında COVİD döneminde işten çıkarmalar artarken güvencesiz çalışma koşulları yüzünden çok sayıda işçi işini kaybetti, hak gaspına uğradı.

2022’de hayatını kaybeden işçilerin en az 64’ü çocuktu! AKP dönemi boyunca 14 yaş ve altında çalışırken ölen çocukların sayısı arttı.

Okulda olması gereken çocukların hakları ihlal edilip çalıştırılırken 60’lı ve 70’li yaşlarına geldikleri halde ağır işlerde çalışmak zorunda kalan işçiler de düşerek, zehirlenerek ya da trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2022’de 50 yaş ve üzeri en az 527 emekçi ölümü kaydedildi.

Tarım, eğitim, ticaret, büro, metal, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında 108 kadın işçi ölümü kaydedildi. Tarımda sigortasız çalışan kadın işçi ölümlerinin çoğunlukla kaydı tutulmadığı için, çok daha fazla olduğu tahmin edilebilir.

Zülal Kalkandelen’in yazısı