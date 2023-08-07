Zuckerberg, Musk’la kafes dövüşü için sabırsızlanıyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk’la Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü henüz düzenlenmemiş olsa da ikili arasındaki sözlü rekabet kızışıyor.

Fotoğraf: Mark Zuckerberg (Temsili)

Musk, Zuckerberg’e ‘Threads’ adı verilen ‘Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı’na dair haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran’da sosyal medyadaki paylaşımında, ‘kafes dövüşü’ teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Zuckerberg antremanlarına ABD merkezli karma dövüş sanatları organizasyonu UFC’de ortasiklet şampiyonu olan Israel Adesanya ve hafifsiklet şampiyonu Alexander Volkanovski’yle devam ediyor. Bunun yanında Musk da 4 Temmuz’da Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre’le antrenman yapmıştı.

Kafes dövüşü henüz düzenlenmemiş olsa da ikili arasındaki ‘sözlü rekabet’ devam ediyor.

Musk dün, Zuckerbeg’le dövüşünün Twitter’da canlı yayınlanacağını ve tüm gelirin savaş gazilerine bağışlanacağını söylemişti.

Bunun üzerine Zuckerberg, Threads üzerinden “Gerçekten yardım toplamak için daha güvenilir bir platform kullanamaz mıyız” dedi.

Zuckerberg ayrıca, Elon Musk’ın dövüş için hazırlandığını belirttiği bir tweet’in ekran görüntüsünü paylaşarak şunları dedi: “Ben bugünden hazırım. (Musk) ilk meydan okuduğundan ben 26 Ağustos’u önermiştim ama o onaylamadı. Nefesimi tutamıyorum. Bu sporu seviyorum ve ne olursa olsun insanlarla kapışmaya devam edeceğim.”