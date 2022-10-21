Zonguldak’taki maden faciasında altı sanık itiraz üzerine yargılanacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi maden ocağında, 7 Ocak 2013’te metan gazı püskürmesi sonucu sekiz kişinin öldüğü faciayla ilgili haklarında daha önce soruşturma izni verilmeyen altı sanık, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla yargılanacak.

Fotoğraf: AA

Zonguldak başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında dönemin TTK genel müdürü ve yönetim kurulu başkanıyla kurum yöneticisi beş kişi hakkında istenilen soruşturma izninin reddedilmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti.

AA’nın haberine göre itirazın kabul edilmemesi ve şüpheliler hakkında başsavcılık tarafından incelemeye yer olmadığına karar verilmesi sonucu, ilgili kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuru yapıldı.

Başvuruyu kabul eden AYM dosyanın gönderildiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin soruşturma izni verilmemesine ilişkin itiraza konu kararının kaldırılmasına hükmetti.

Bunun üzerine altı sanık hakkında hazırlanan iddianame, Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, altı sanık hakkında ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan iki yıldan 15’er yıla kadar, ‘görevi kötüye kullanma’ suçundansa üç aydan birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına 25 Ekim’de başlanacak.

Ne olmuştu?

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 7 Ocak 2013’te özel firmanın galeri açma işini yürüttüğü eksi 630 kotunda metan püskürmesi sonucu yaşamını yitiren beş işçinin cesedine ulaşılmış, göçük altında kalan üç madenciden ikisinin cesedi 11 Ocak’ta, diğerininkiyse 12 Ocak 2013’te çıkarılmıştı.

Zonguldak başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 sanık hakkında ‘taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 15 Nisan 2019’daki duruşmada, tutuksuz sanıklardan alt işveren şirketin iki yöneticisiyle proje sorumlusunun, olayın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları gerekçesiyle sekiz yıl dörder ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Heyet ayrıca, tutuksuz sanıklardan iki müessese yöneticisine de denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali kusurlu oldukları gerekçesiyle üç yıl dört ay hapis cezası vermişti. Bu cezaları para cezasına çeviren heyet, tutuksuz beş sanığınsa beraatini kararlaştırmıştı.