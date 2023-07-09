Zonguldak’ta sel: Köprüler zarar gördü, yollar kapandı

Zonguldak’ta sağanak nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar ve seller meydana geldi.

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Valiliğin Twitter paylaşımında, Ereğli ve Devrek güzergahındaki su taşkınları ve heyelanlar nedeniyle ulaşımın alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandığı yazıldı.

Yurttaşlardan zorunlu olmadıkça heyelan riski taşıyan bu güzergahları kullanmamaları istenildi.

Devam eden aşırı yağışların meydana getirdiği ve yeni oluşabilecek heyelanlar nedeniyle Karadeniz Ereğli yolunun çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldığı yazılan açıklamada, dere taşkınları nedeniyle Ankara güzergahında Eceler Çay Mahallesi mevkisinin çift taraflı ulaşıma kapatıldığı kaydedildi.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda meydana gelen ikinci heyelan nedeniyle polis ve jandarma ekipleri araç geçişlerine izin vermiyor.

Devrek’te mahalle sular altında kaldı

Devrek ilçesinde de kuvvetli yağış sele neden oldu.

Karşıyaka Mahallesi’nden geçen Çomaklar Deresi taştı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar sular altında kaldı. Karşıyaka Asma Köprü ağır hasar aldı.

Öten yandan Devrek-Beycuma kara yolu ile Zonguldak-Ankara kara yolunun Çaydeğirmeni Gebeşoğlu mevkisi, derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Çaydeğirmeni beldesi ve köylerinin ulaşımını sağlayan Bük Köprüsü’nün yanı sıra İslamköy Köprüsü de zarar gördü.

Alparslan köyünden geçen dere ile Bılık köyü Çay Mahallesi’ndeki derenin taşması sonucu mahalle sular altında kaldı.

Mumcuoğlu ve Müfettişler köylerinde de etkili olan yağışlarda dere taştı. Karasu mevkisindeki Hanyanı Köprüsü, derenin taşması sonucu zarar gördü.

Karadeniz Ereğli’de yol kapandı

Karadeniz Ereğli ilçesinde de Kandilli kara yolu Köseağzı mevkisinde derenin taşması sonucu yol ulaşıma kapandı. Güzergah üzerinde yola devrilen ağaçlar itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Çaylıoğlu köyünde de dere taştı, bazı evler hasar gördü.

Zonguldak merkez ilçeye bağlı Eceler köyü Çay Mahallesi mevkisindeyse su taşkınları nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

İlçede toprak kayması sonucu bir mezarlıkta yaklaşık 5 metre derinliğinde obruk oluştu, 50’ye yakın mezar hasar gördü.