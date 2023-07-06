Sıcaklık İspanya’yı vurdu: Yangın, sel ve kuraklık riski artıyor

Greenpeace’in yeni raporu, İspanya’nın iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve kurak hale geleceğine dikkat çekiyor. Raporda sıcaklardan dolayı ölümlerin artabileceği belirtiliyor.

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Greenpeace, İspanya’nın iklim değişikliği nedeniyle daha sıcak ve kurak hale geleceği; ülkede yangın riskinin artacağı uyarısında bulundu.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Greenpeace’in yeni raporu, İspanya’nın iklim değişikliğinin ciddi etkilerini şimdiden yaşamaya başladığını gösteriyor.

Örgütün Exeter Üniversitesi’ndeki Bilim Birimi tarafından yayınlanan rapor, iklim krizinin ülkeye nasıl etkileri olacağını özetliyor.

Greenpeace İspanya Hızlı Müdahale Birim Başkanı Maria Jose Caballero, “Daha fazla sel, yüksek yoğunluklu yangın ve deniz seviyesinin yükselmesinin etkileri yaşanacak” dedi.

Önlem alınmazsa daha da kötüye gidecek

Rapora göre, küresel ısınmanın her bir derecesi için İspanya’da 1,5 °C (santigrat derecelik) bir artış görülüyor.

Küresel sera gazı emisyonlarında acil ve ciddi kesintiler yapılmadığı takdirde İspanya’nın önümüzdeki 20 yıl içinde iki santigrat derecelik ısınmaya ulaşması bekleniyor.

En kötü senaryoya göre, bu ısınma bu yüzyılın sonunda dör santigrat dereceye ulaşabilir. Emisyonlarda kesintiye gidilse bile İspanya’da havanın daha da ısınması bekleniyor.

Greenpeace, ısınma oranının küresel ortalamadan daha hızlı olduğunu ve bunun da insanların yaşamları üzerinde geniş çaplı etkileri olacağını belirtiyor.

Örgüt, İspanya’da 2030 yılına kadar emisyonların yüzde 55 oranında azaltılması ve yüzde 100 yenilenebilir enerji sistemine geçilmesi çağrısında bulunuyor.