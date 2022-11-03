Zonguldak’ta 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

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AA’nın haberine göre ilçede taşımalı eğitim öğretim yapan sekiz okuldaki 118 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin bazıları taburcu edildi, tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan 16 öğrenci de kontrol amaçlı yatırıldı. İlçe Tarım ve Orman müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ciddi bir problemin olmadığını söyledi.