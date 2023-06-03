Zonguldak sanayi sitesinde patlama: Bir işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 işçi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kozlu Sanayi Sitesi’nde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede iş yerinde çalışan Nevzat K’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Nevzat K’nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Çıkan arbedede polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.