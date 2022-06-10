Z’ler Müze Gazhane’deki festivalde buluşuyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen gençlik festivali FestZ, İstanbul’daki Müze Gazhane’de başladı.

Kadıköy”deki mekanda gerçekleşen 50’nin üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak festivale katılım ücretsiz.

Üç gün boyunca devam edecek festivalde konserler, imza buluşmaları, söyleşiler, atölyeler, stand-up gösterileri olacak.

Bugünün programında ‘Alemşah Öztürk İle Yeni Dünya ve NFT’ler’, ‘Murat Meriç ile Teknolojiyle Dönüşen Müzik ve Topluluklar’ ve ‘Şokopop Ekibi ile Modern Yükselişler ve Düşüşler’ etkinlikleri var.

Yazarlar Mine Söğüt, Nermin Bezmen ve Tuna Kiremitçi imza günü düzenliyor.

‘Dilara Koçak İle İklim Pozitif Mutfak Atölyesi‘ de günün etkinliklerinden.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da açılış konuşması yapmak üzere festivalde olacak.

Festival pazar akşamı ‘Susamam’ şarkısıyla gündem yaratan rapçi Şanışer ve Sokrat ST konseriyle kapanacak.

Festivalin internet sitesinden katılım için kayıt yaptırabilir ve üç günün ayrıntılı programına ulaşabilirisiniz.