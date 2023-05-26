Zidane, 150 milyon avroluk teklifi reddetti

Zinedine Zidane, Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü olması için teklif edilen 150 milyon avroluk teklifi reddetti.

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Real Madrid’den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane için Suudi Arabistan devreye girdi.

Goal.com haberine göre Suudi yetkililer, Fransız çalıştırıcıya iki yıl için 150 milyon avro (3 milyar 216 milyon TL) önerdi. Ancak Zidane bu teklifi şimdilik reddetti.

Kulüplerden gelen teklifleri de reddeden Zidane’nın asıl hedefi Fransa milli takımını çalıştırmak. Dünya kupası sonrası Didier Deschamps’ın Fransa milli takımından ayrılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı.