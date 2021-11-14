Zeynep Oral: Kafa aynı kafa… Orhan Pamuk’a duyulan kin ve nefret devam ediyor hala

2021 yılındayız. 2005’ten bu yana 16 yıl geçmiş, aynı kafa! Kin, öfke ve nefret devam ediyor hâlâ. Beyler Orhan Pamuk’u seversiniz sevmezsiniz; düşüncelerine katılır katılmazsınız; kitaplarını yazılarını okur ya da okumazsınız; okursanız beğenir ya da beğenmezsiniz… Ama bu size kimseyi linç etme hakkını vermez. Düşmanlığınızı, kin ve öfkenizi Orhan Pamuk’a değil, düşünce ve ifade özgürlüğüne yöneltmiş olursunuz. O kadar.
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Obezitenin ardındaki gerçek: Fakirlik ucuz ve şişmanlatan gıdalara itiyor
Türkiye, obezite sıklığı açısından Avrupa birincisi. Ortalama yüzde 32. Erkeklerin yüzde 20.5’i, kadınların ise yüzde 41’i obeziteli birey. Bir o kadar da fazla kilolu, yani obezite adayı birey var. Ekonomik koşullar, daha ucuz ama sağlıksız ve şişmanlatan gıdalara itiyor.
Kızına cinsel istismardan hapis cezası onanan adam hala dışarda
Manisa’da 31 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, 17 yaşına kadar cinsel istismarda bulunan babasına açtığı davada 13,5 yıl hapis cezasının istinaf mahkemesinde onanmasına rağmen babasının hala tutuklanmamasına tepki gösterdi: Bu tarz insanlar bizim aramızda dolaşmasın diye dava açtım. Ancak amacıma ulaşamadım.
Gençlerimizi ihmal etmeyelim
Dünyanın her ülkesinde, sağlık ve can kayıplarının yanında çok farklı sorunlara da neden olan CoViD-19 salgınından, her ülkenin geleceğinin teminatı olan genç nüfus da yoğun bir şekilde etkilendi.
Eğitim-Sen: Ara tatile kadar 28 ilde 6 bin 900’den fazla sınıf kapatıldı
Eğitim-Sen Genel Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, yüz yüze eğitimde ilk ara tatile kadar 6 bin 900’den fazla sınıf kapandığını, 172 bin 500 öğrencinin sınıf kapatılmasından etkilendiğini söyledi.
Kılıçdaroğlu helalleşme yolculuğuna çıkıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme yolculuğu’na çıkma kararı aldığını duyurdu.