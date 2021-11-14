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Yaramazlara biraz batar!

Zeynep Oral: Kafa aynı kafa… Orhan Pamuk’a duyulan kin ve nefret devam ediyor hala

2021 yılındayız. 2005’ten bu yana 16 yıl geçmiş, aynı kafa! Kin, öfke ve nefret devam ediyor hâlâ. Beyler Orhan Pamuk’u seversiniz sevmezsiniz; düşüncelerine katılır katılmazsınız; kitaplarını yazılarını okur ya da okumazsınız; okursanız beğenir ya da beğenmezsiniz… Ama bu size kimseyi linç etme hakkını vermez. Düşmanlığınızı, kin ve öfkenizi Orhan Pamuk’a değil, düşünce ve ifade özgürlüğüne yöneltmiş olursunuz. O kadar. 

Zeynep Oral’ın yazısı


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