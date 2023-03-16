Zeynep Oral: Hay kadın iffeti kadar taş düşsün başınıza!

İktidar baktı ki zor durumda oy pazarlığı için yine kadının iffetine, namusuna sarıldı! Elde başka malzemeleri yok herhalde. Yeniden Refah ve amacı, laik Cumhuriyeti yıkmak olan HÜDA PAR ile anlaşma yollarını arar oldu! Doğru dürüst uygulamak yerine, kadınları koruyan tek yasayı 6284’ü kaldırma pazarlığındalar!

Hay kadın iffeti kadar taş düşsün başınıza! Kadının namusuyla ilgilendiğinizin binde biri kadar çalanlarla, yalan söyleyenle, taciz ve tecavüz edenle, sahtekârlıkla, şiddet uygulayanla mücadele etseydiniz, FETÖ’yü bağrınıza basmasaydınız bunca rezil olmazdınız!

Zeynep Oral’ın yazısı