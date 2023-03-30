Zeynep Oral: 14 Mayıs’taki seçimin taşıdığı anlam, bir zihniyet farklılığıdır

2019 yılının aralık ayında Anadolu Ajansı şu haberi geçiyordu: “Erdoğan, ticaretten beşeri münasebetlere, eğitim öğretimden evliliğe, temizlikten kılık kıyafete, yaşantının her safhasını düzenleyen bir dine inandıklarını dile getirdi.”

Diyordu ki Erdoğan: “İslam bize göre değil, biz İslama göre hareket edeceğiz. Hayatımızın merkezine dönemin koşullarını değil, dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz.” Sanki laiklik ilkesi anayasadan çıkarılmıştı da haberimiz olmamıştı! Yeni değil, AKP sık sık Taliban’la görüş birliğinde oldukları vurgusunu zaten yıllardır yapıyordu.

Bu nedenle Selahattin Demirtaş’ın Cumhur İtttifakı’nı ‘Taliban İttifakı’ diye nitelemesini hiç yadırgamadım. Ne de Kılıçdaroğlu’nun Cumhur İttifakı için “Gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçtiler” değerlendirmesini…

Terör bağlantılı HÜDA PAR’ın ve Yeniden Refah Partisi’nin kadınların varlığı ve yaşamı üzerinden uzun pazarlıklar sonrasında Cumhur İttifakı’na katılmasıyla, gazetemiz Cumhuriyet birbirinden etkileyici manşetlerle çıktı: Kadınlar için son dönemeçte olduğumuzu vurguladı. Altını çizmeden edemeyeceğim:

14 Mayıs’taki seçimin taşıdığı anlam, bir zihniyet farklılığıdır. Bunu bilenler, bilmeyenlere anlatmak zorundadır.

Zeynep Oral’ın yazısı