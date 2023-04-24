Zeynep Gürcanlı: Yumuşak güç hep ihmal edildi

Ordusu, gelişmiş silah sistemleri, bir ülkeyi uluslararası alanda güçlü kılar. Ancak bunlardan daha önemlisi, “yumuşak güç”, yani ülkenin ekonomik durumu, uluslararası itibar ve dış politikada öngörülebilirliğidir.

Son 20 yıldır AK Parti hükümeti Türk Silahlı Kuvvetleri’ni güçlendirmek adına çeşitli adımlar attı. Türkiye, insansız hava araçları gibi, önemli silah sistemlerini de geliştirmeyi başardı. Ancak bunlar yapılırken, “yumuşak güç” hep ihmal edildi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz malum. AK Parti hükümetlerinin, hem Batı ile ilişkilerde, hem de Ortadoğu coğrafyasında izlediği bol zigzaglı ilişkiler ağı, dış politikadaki öngörülebilirliği de bitirmiş durumda.

Uluslararası itibar konusunda ise, alarm zilleri giderek daha yüksek perdeden çalmakta.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı