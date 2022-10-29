Zeynep Gürcanlı: Uluslararası kutuplaşma çok tehlikeli bir yöne girdi

Küresel dünyada Ukrayna savaşıyla birlikte somutlaşan uluslararası kutuplaşma çok tehlikeli bir yöne girdi. Küresel güçlerin “kendi tarafında olmayanı cezalandırma” yöntemi, artık “ülkesel” olmaktan çıkıp, bireysel politikacılara ya da siyasi partilere kadar indi.

Konu dış politika olmaktan çıkıp, “iç politikayı doğrudan etkilemeye” kadar varmış görünüyor.

En somut örnek Moldova’da yaşandı.

ABD yönetimi, Moldova’da Rusya yanlısı bir siyasi hareketin liderliğini yapan siyasetçiye yaptırım koydu. Moldova’da halen parlamento üyesi olan ve Şor Partisi’nin fiili liderliğini yürüten İlan Shor’a yönelik Amerikan yaptırımlarının gerekçesi, Moldova iç politikasına müdahalenin izlerini taşıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırımla ilgili açıklamasında gerekçe, “Shor’un yolsuz Rus oligarklar ve Moskova merkezli kurumlarla birlikte çalışarak, Moldova’da siyasi kargaşa yaratmak” olarak ortaya konuldu. Ayrıca Shor’un “Moldova’nın AB üyelik adaylığı için çabalarını sekteye uğratmakta olduğu” da açıklamada bir başka gerekçe olarak yer aldı.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı