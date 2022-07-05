Zeynep Gürcanlı: Ukrayna ve Rusya’nın boşluğunu doldurmak kolay değil

Mısır’dan bir haber; “Dünyanın en çok buğday ithalat eden ülkelerinden olan Mısır’da, buğday kıtlığı nedeniyle ekmekler patates kullanılarak yapılmaya başlandı.“

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin binlerce kilometre uzağındaki Mısır’da yarattığı somut sonuç bu; dünyanın buğday silosu görevi yapan iki ülke savaşa tutuşunca, küresel anlamda buğday kıtlığı baş gösterdi, yeni alternatifler aranmaya başlandı.

Ancak Ukrayna ve Rusya’nın bu alandaki boşluğunu doldurmak kolay değil. O yüzden de, savaş ortamında bile Ukrayna’nın ürettiği tarım ürünlerinin deniz yoluyla dünyaya ulaştırılmasının önü açılmaya çalışılıyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı