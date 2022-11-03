Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin Ortadoğu ülkeleriyle ‘normalleşme’ politikası sıkıntıda

Türkiye’nin son dönemde Ortadoğu ülkeleri ile başlattığı “normalleşme” politikası sıkıntıda;

AK Parti hükümeti, bölgesinde hemen hemen herkesle gerilim yaşanmasına neden olan “değerli yalnızlık” politikasından, Mısır’la normalleşme görüşmeleri yaparak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerini Saray’da ağırlayarak, İsrail’le ise karşılıklı büyükelçi atayarak vazgeçtiğini ortaya koymuştu.

Ancak Ankara’nın attığı “normalleşme” adımları Arap dünyasında beklenen etkiyi vermemiş olacak ki, Cezayir’de yapılan Arap Birliği zirvesinde “hedefteki” ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı