Zeynep Gürcanlı: Türkiye yüzünü sadece batıya değil doğuya da dönmeli

Türkiye’de hem iktidar cephesi, hem de muhalefet seçim kampanyasını ekonomik gelişmişlik üzerine kurmuş durumda. İktidar cephesi İHA-SİHA’lar ve üretimde olan ilk elektrikli otomobil ile kampanya yürütürken, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD, İngiltere ve Almanya’ya yaptığı gezilerin ardından, burada gördüğü teknolojiyi vaadediyor Türkiye’ye.

Ancak Türkiye, bu konuda yüzünü sadece batıya değil, doğuya da dönmeli;

Kore’ye mesela.

Hemen her şehrin çıkardığı uluslararası bir marka var Kore’de; Suwan’da Samsung, Busan’da Hyundai, Incheon’da uluslararası serbest ticaret ve teknoloji bölgesindeki büyüklü küçüklü pek çok firma.

Seul ise, hepsinin merkezi konumunda.