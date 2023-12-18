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Zeynep Gürcanlı: Suriye’de hareketlenme

Dünya Gazze meselesine odaklanmışken, Suriye’de müthiş bir hareketlenme yaşanıyor. Suriye’nin kuzeyindeki PKK terör örgütü uzantısı PYD-YPG “fırsattan istifade” kendince bir “sosyal kontrat” ilan ederken, Suriye’nin kuzey doğusundaki HTŞ terör örgütü de kontrol ettiği alanı genişletmeye çalışıyor. PYD-YPG’nin “sosyal kontrat” adını verdiği, oysa gerçekte örgütün kontrol ettiği bölgenin nasıl idare edileceğinin ayrıntılarını içeren metnin en belirgin unsuru, Suriye’de gelecekte kurulmasını “arzu ettikleri” idari yapılanmanın ayrıntılarını vermesi.

Suriye iç savaşının başladığı ilk dönemde kontrol ettiği bölgeler için “özerklik” isteyen, daha sonra ABD’nin desteğini alınca “özerk yönetim” anlayışını “federasyona” çeviren PYD-YPG, yayınladığı bu son metinde “konfederasyon” kavramınayer veriyor. Açık ifade etmek gerekirse, PYD-YPG “sosyal kontrat” adı altında “Anayasa” ilan edip, “konfederasyon” kavramına geçerek, bir sonraki aşamanın, yani “bağımsız devlet” olmanın temel taşlarını döşüyor.


Zeynep Gürcanlı’nın yazısı

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