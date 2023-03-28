Zeynep Gürcanlı: Soğuk savaş yeniden

Küresel ilişkilerde geçen haftasonu bir değil, bir çok kritik eşik aşıldı;

En kritik gelişme, Rusya’nın müttefiki Belarus’a taktik nükleer silah sevkedeceğini açıklaması oldu. Rus Lider Putin, Belarus’a Rus üretimi İskender füze sistemlerinin gönderilmeye başlandığını, bir yandan da Belarus ordusunun bu sistemleri kullanmak için eğitildiğini duyurdu.

Bu aynı zamanda, hem ABD’nin, hem de Rusya’nın 2019’da resmen sonlandırdıkları Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın fiilen de bitirilmesi anlamına geliyor. Rusya’nın halihazırda Baltık kıyısındaki Kaliningrad’da nükleer silahları bulunuyor. Belarus’a da orta menzilli nükleer füze sevkiyatıyla, Avrupa kıtası artık iyiden iyiye Moskova’nın “olası hedefleri” arasına girmiş oluyor. Yani iki cephe arasındaki “soğuk savaş” uzun bir aradan sonra yeniden ve fiilen hayata geçiyor.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı