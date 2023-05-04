Zeynep Gürcanlı: Seçimlere teknolojik müdahale endişesi

Benzer bir yöntemin Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerde kullanabileceğine ilişkin endişeler ise giderek artmakta. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yöneticilerini hedef alarak attığı “anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar” tweeti de, toplumda giderek yayılmakta olan bu endişenin en somut dışa vurumu oldu.

Daha önce ABD Başkanlık seçimlerinde ve Brexit’te, Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği Cambridge Analytica şirketinin geliştirdiği sistem kullanılmış, başarılı da olmuştu. Sistemi kabaca, sosyal medya kullanıcılılarının takip ettikleri diğer kullanıcılar ve yaptıkları paylaşımları analiz ederek, kişilerin eğilimlerini belirleyen bir yazılım olarak anlatmak mümkün.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı