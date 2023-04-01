Zeynep Gürcanlı: Küçük de olsa bir ‘umut ışığı’ doğmuş olabilir

AK Parti hükümetinin, ABD ile “mahkemelik” olduğu Halkbank davası konusunda ise, Ankara açısından, küçük de olsa, bir “umut ışığı” doğmuş olabilir;

Uluslararası Adalet Divanı, İran’ın başvurusu üzerine, ABD yönetiminin İranlı şirketlerin mal varlıklarının dondurulmasının, iki ülke arasındaki anlaşmalara aykırı, dolayısıyla “yasadışı” olduğuna hükmetti. Üstelik ABD’yi de bu şirketlere tazminat ödemesi gerektiğini de kararlaştırdı. Washington’un malvarlıklarına el koyduğu şirketlerin hemen hepsi, bir şekilde İran devletiyle ilişkili şirketler. Amerikan yaptırımı altındalar. Lahey’deki yüksek mahkemenin kararı, İran’a yönelik yıllardır uygulanan Amerikan yaptırımlarının da, hukuksal açıdan yeniden tartışmaya açılmasına neden olacak gibi.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı