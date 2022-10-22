Zeynep Gürcanlı: İki kutuplu uluslararası sistem iyiden iyiye belirginleşti

ABD ve Çin’in başını çekeceği, iki kutuplu yeni uluslararası sistem geçen haftaki gelişmelerle iyiden iyiye belirginleşti.

Bir yandan ABD’nin açıkladığı yeni “güvenlik stratejisi belgesi”, diğer yandan Pekin’de toplanan Çin Komünist Partisi 20. Kongresi, önümüzdeki dönem küresel sisteminin ABD ve Çin’in rekabeti etrafında evrileceğini ortaya koydu.

ABD strateji belgesinden başlayalım; Demir Perde’nin çöküşünden beri tek kutuplu dünya düzeninin “jandarmalığını” yürüten ABD, ilk kez kendisine ciddi bir rakibin gelmekte olduğunu kabullendi Başkan Joe Biden imzasıyla yayınlanan Güvenlik Strateji belgesinde.

Belgede Rusya hakkında her ne kadar “acil tehdit” olarak bahsedilmiş olsa da, sonraki satırlar orta ve uzun vadede ABD’nin Moskova yönetimini kendisine rakip görmediğini açıkca ortaya koyuyor. Belgedeki Çin için kullanılan “küresel bir jeopolitik meydan okuyucu” ifadesi ise Washington’un uzun vadede asıl rakip olarak Pekin yönetimini gördüğünün vurgusu gibi. Amerikan belgesinde Çin’in ABD’ye rakip olmak için hem “niyetinin”, hem de “kapasitesinin” bulunduğuna atıf da var.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı