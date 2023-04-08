Zeynep Gürcanlı: Halkbank davasında ilginç gelişme

Açılan “Pandora’nın kutusundan” Türkiye’yi de derinden etkileyecek unsurlar çıkmakta;

ABD’de Reza Zarrab’ın “itirafçılığı” üzerine kurulan Halkbank davasına sessiz sedasız iki yeni dosya eklendi geçen hafta.

ABD Adalet Bakanlığı’nın veri tabanından davaya ilişkin resmi sayfaya bakıldığında, eklenen iki yeni dosyanın “gizli” olduğu görülüyor. Daha önce de davaya bazı “gizli dosyalar” eklenmiş, bunlar daha sonra açıldığında, bazılarının AK Parti’nin eski Bakanları hakkında suçlamalar içeren yeni iddianameler olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdiki “gizli dosyaların” ne olduğu henüz belli değil.

Ama oraya koyuldularsa, açılacaklar elbette…

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı