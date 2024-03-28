Türkiye ekonomisine büyük ölçüde entegre olan ve pek konuşulmayan bir de KKTC ekonomisi var. Ve ne yazık ki KKTC de bugünlerde birbiri ardına patlayan, ucu siyasilere de dokunan skandallar, ya da yabancılara “kanunun etrafından dolanarak” yapılan lüks konut satışları ile meşgul.

İsrailli İranlı’ya konut satıyor; Rusya Ve Ukrayna aynı ofisi kullanıyor

Üstelik işin içine meblağı yüksek para girince, ne etnik gerilimler, ne ülkelerin savaş hali kalıyor; KKTC’de İskele bölgesinde yapılan lüks konutların, yabancıya satışı “bir konut ya da bir dönüm arsa” olarak sınırlayan mevcut yasaya aykırı şekilde İsrail, Rus ya da Ukrayna vatandaşlarına satıldığı iddiası Ada’da herkesin dilinde.

İşler o kadar karışık ki birbirlerini devlet olarak tanımayan İsrail ve İran’ın vatandaşları KKTC’de birbirlerine emlak satıyor, savaş halindeki Rusya ve Ukrayna vatandaşları konu Kıbrıs Adası’nda mülk edinmeye gelince, aynı ofislerde işlem yapıyor.

Kaynağı belirsiz paranın Ada’ya girip, lüks konuta evrilmesi, üzerine rant konularak yine kaynağı belirsiz yüksek meblağlarla el değiştirmesi belli ki hem Kıbrıs Türk toplumunda hem de Türkiye’de de rahatsızlık yaratmış durumda.

İktidar partisi ve ana muhalefetteki CTP anlaşmış, bu konuda Meclis’e bir kanun tasarısı da gelmiş. Ankara’nın da bu yasanın “en geç Mayıs ayında” çıkarılmasını istediği de herkesin kulağına “fısıldanmış” durumda. Malum, takvim sıkışık; Türkiye’nin Haziran ayında Gri listeden çıkması konusunda AK parti hükümeti bir “hedef” koymuş durumda. KKTC’de halen komisyonda olan yeni kanun, yasanın “etrafından dolarak” tapu müdürlükleri yerine avukatlık ofislerinde “yeddi emin” sistemi çerçevesinde yapılan tüm satışları yasaklayacak. Bugüne kadar yabancılara bu yeddi emin sistemi çerçevesinde yapılmış satışlar için ise bir yıllık “tapu tescil” süresi getirilecek. Eğer birden fazla daire ya da dönümlerce arsa olan yabancılar (TC vatandaşları için en fazla üç ev) bunu bir yıl içinde elden çıkarmazlarsa, daha önce yeddi emin müessesi üzerinden yapılmış tüm alım satımlar iptal edilmiş sayılacak.

Zeynep Gürcanlı’nın yazısı